"Der weiße Hai" mit deutschem Dolby Atmos-Mix auf 4K Ultra HD Blu-ray

Universal hat "Der weiße Hai" (Jaws) offiziell für den Juni auf Ultra HD Blu-ray angekündigt. Der Steven Spielberg-Klassiker aus dem Jahr 1975 wird am 18.06.2020 als "45 Anniversary Limited Edition" im Steelbook erscheinen.

Der deutsche und englische Ton werden mit Dolby Atmos-Sound präsentiert. Neben der Neusynchronisation von 2004 ist auch die deutsche Original-Synchronfassung aus dem Jahr 1975 als DTS Mono-Mix dabei.

Parallel zur Ultra HD Blu-ray sollen alle vier "Der weiße Hai"-Filme auch als Blu-ray-Mediabook-Editionen veröffentlicht werden.

In den USA soll die Ultra HD Blu-ray von "Der weiße Hai" auch in einer Limited Edition mit Booklet veröffentlicht werden. In Deutschland wurde nur die Steelbook-Edition angekündigt.

Der weiße Hai (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,35:1

Ton:

Deutsch (Synchronisation 2004): Dolby Atmos

Deutsch: DTS Digital Surround 2.0 Mono (Original deutsche Kino-Sprachfassung, 1975)

Englisch: Dolby Atmos

Englisch: DTS Digital Surround 2.0 Mono (Original theatrical Audio 1975)

Türkisch: Dolby Digital 5.1

Untertitel: Deutsch, Englisch, Türkisch

Bonus-Material:

Die Entstehung von Der Weiße Hai (UHD + BD)

Der Hai funktioniert noch: Einfluss & Vermächtnis von Der Weiße Hai (UHD + BD)

JAWS: Die Restauration (UHD + BD)

Blick auf die Dreharbeiten (UHD + BD)

Entfernte Szenen und Outtakes (UHD + BD)

Original Kino-Trailer (UHD + BD)

Die Archive von Der Weiße Hai (BD)

