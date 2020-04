News

"Der weiße Hai" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray-Steelbook

Universal veröffentlicht "Der weiße Hai" (Jaws) auf Ultra HD Blu-ray. Der Steven Spielberg-Klassiker aus dem Jahr 1975 wird laut Händler-Informationen voraussichtlich am 18.06.2020 als "45 Anniversary Limited Edition" im Steelbook erscheinen.

Parallel dazu sollen alle vier "Der weiße Hai"-Filme auch als Blu-ray-Mediabook-Editionen veröffentlicht werden.

In den USA soll die Ultra HD Blu-ray von "Der weiße Hai" auch in einer Limited Edition mit Booklet veröffentlicht werden. Ob diese auch in Deutschland angeboten wird, ist noch offen.

