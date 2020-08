News

"Der weiße Hai" bekommt weitere 4K Ultra HD Blu-ray-Auflage

Universal veröffentlicht "Der Weiße Hai" in einer Ultra HD Blu-ray-Neuauflage. Nach dem Steelbook im Juni kommt der Steven Spielberg-Klassiker noch einmal am 22.10.2020 in einer Standard-Edition in den Handel. Bis auf die Verpackung gibt es keine technischen Ausstattungs-Unterschiede.

Der weiße Hai (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,35:1

Ton:

Deutsch (Synchronisation 2004): Dolby Atmos

Deutsch: DTS Digital Surround 2.0 Mono (Original deutsche Kino-Sprachfassung, 1975)

Englisch: Dolby Atmos

Englisch: DTS Digital Surround 2.0 Mono (Original theatrical Audio 1975)

Türkisch: Dolby Digital 5.1

Untertitel: Deutsch, Englisch, Türkisch

Bonus-Material:

Die Entstehung von Der Weiße Hai (UHD + BD)

Der Hai funktioniert noch: Einfluss & Vermächtnis von Der Weiße Hai (UHD + BD)

JAWS: Die Restauration (UHD + BD)

Blick auf die Dreharbeiten (UHD + BD)

Entfernte Szenen und Outtakes (UHD + BD)

Original Kino-Trailer (UHD + BD)

Die Archive von Der Weiße Hai (BD)

