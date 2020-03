News

"Der Unsichtbare" jetzt auf Blu-ray Disc vorbestellbar

Amazon.de bietet jetzt "Der Unsichtbare" (The Invisible Man) auf Blu-ray Disc zur Vorbestellung an. Der Mystery-Thriller aus dem "Blumhouse"-Studio ist eine Neuverfilmung des H.G. Wells-Romans und läuft bereits seit Ende Februar in den deutschen Kinos. Mit der Heimkino-Veröffentlichung ist ab Juni/Juli zu rechnen.

Gedreht wurde der Film mit Arri Alexa-Kameras mit 4.5k-Auflösung und laut IMDB gibt es auch ein 4K Digital Intermediate, welches ideale Vorraussetzungen für eine Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung schaffen würde. Ob "Der Unsichtbare" auch tatsächlich in 4K erscheinen wird, ist aber derzeit noch offen.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.