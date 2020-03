News

"Der Unsichtbare" & "Emma" jetzt im Verleih bei Amazon Prime Video

Amazon.de bietet jetzt auch in Deutschland die beiden erst vor kurzem im Kino gestarteten Filme "Der Unsichtbare" (The Invisible Man) und "Emma" bereits früher als üblich zum Verleih bei Amazon Prime Video an. Für die frühere Veröffentlichung wird ein höherer Preis verlangt als man es sonst gewohnt ist. Wer die jeweils 17,99 EUR zahlt, kauft die Filme auch nicht sondern kann diese lediglich für 48 Stunden ansehen:

Mit der klassischen Heimkino-Veröffentlichung auf Blu-ray Disc ist voraussichtlich ab Sommer zu rechnen. Eine Ultra HD Blu-ray wurde noch nicht angekündigt.

