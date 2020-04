News

"Der Unsichtbare" & "Emma" jetzt auch in 4K erhältlich

Universal bietet "Der Unsichtbare" (The Invisible Man) und "Emma" jetzt auch in Ultra HD-Auflösung zum Verleih an. Aufgrund des Coronavirus wurden beide Filme kurz nach Kinostart für den Online-Verleih freigegeben und kosten jeweils 17,99 EUR. Trotz Premium-Preis für eine 48 Stunden-Freischaltung gab es aber bislang nur eine HD-Version.

Im Apple iTunes Store sind beide Filme jetzt in 4K inklusive HDR erhältlich. Bei "Der Unsichtbare" wird neben HDR10 auch Dolby Vision unterstützt.

Die Blu-ray Disc & Ultra HD Blu-ray-Veröffentlichung von "Der Unsichtbare" ist für den 09.07.2020 geplant.

