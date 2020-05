News

"Denon Live" - die digitale Talkrunde startet diese Woche

Denon startet am 14. Mai 2020 um 18 Uhr mit "Denon Live - Die digitale Talkrunde". In einem Livestream auf YouTube und Facebook will Denon neueste Informationen zu seinen Produkten präsentieren und Fragen zu spezifischen Themen beantworten. Mit wechselnden Live-Gästen soll es Gespräche zu Audio-Themen wie Heimkino, Streaming und Multiroom geben.

Die Talkrunden werden etwa 90 Minuten lang sein. Interessenten können ihre Fragen mit dem Betreff "Denon Live" vorab an technik@denon.de senden oder direkt live im Chat stellen. Diese sollen dann in der Fragerunde am Ende der Session beantwortet werden.

Termine:

DENON LIVE – Streaming und Multiroom

14.05.2020 Premiere, ab 18 Uhr (ca. 90 min.)

Themen:

110 Jahre Denon

Streaming und Multiroom mit HEOS Built-in

Die DENON Home Lautsprecher

Ihr fragt – Wir antworten

DENON LIVE – Heimkino

15.05.2020, ab 18 Uhr (ca. 90 min.)

Themen:

Heimkino

AV-Receiver und Ausblick auf HDMI 2.1

Ihr fragt – Wir antworten

