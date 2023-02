News

Denon AV-Receiver mit Mehrwertsteuer-Rabatt bei Media Markt & SATURN

Bei Media Markt und SATURN gibt es zum "Super Bowl" noch bis morgen früh 19% Mehrwertsteuer-Rabatt auf "ausgewählte und gekennzeichnete Artikel". Unter anderem sind auch einzelne AV-Receiver von Denon dabei. So gibt es z.B. den AVR-X2800H für 689,07 EUR und den AVR-X2800H DAB für 739,49 EUR. In der Übersicht sind die Aktions-Artikel an der Kennzeichnung "MwSt. geschenkt" zu erkennen. Der Rabatt von 15,97 % wird erst im Warenkorb angezeigt. Die Angebote gelten noch bis einschließlich Montag um 08:59 Uhr bzw. solange der Vorrat reicht:

weitere Angebote:

www.mediamarkt.de

www.saturn.de

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.