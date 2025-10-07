News
"Dead Heat" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray
07.10.2025 (Karsten Serck)
Wicked Vision veröffentlicht "Dead Heat" im November auf Ultra HD Blu-ray. Der Action-Thriller von Mark Goldblatt aus dem Jahr 1988 erscheint am 21.11.2025 als Ultra HD Blu-ray-Mediabook mit verschiedenen Cover-Varianten. Die Ultra HD Blu-ray unterstützt neben HDR10 auch Dolby Vision und ist mit deutschem und englischem DTS HD MA 2.0-Ton ausgestattet. Als Bonus-Material sind u.a. Audio-Kommentare, zahlreiche Interviews und alternative Szenen geplant.
