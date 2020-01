News

David Lynchs "Der Elefantenmensch" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

StudioCanal veröffentlicht "Der Elefantenmensch" (The Elephant Man) auf Ultra HD Blu-ray. In den USA soll der David Lynch-Film aus dem Jahr 1980 am 06.04.2020 als Ultra HD Blu-ray und 4K-remasterte Blu-ray Disc erscheinen. Zum Bonus-Material gehören neben mehreren Featurettes auch verschiedene Interviews. Vorab wurde schon einmal ein neuer Trailer veröffentlicht.

Wann "Der Elefantenmensch" hierzulande auf Ultra HD Blu-ray erscheinen wird, ist noch offen. Der Film wurde zuletzt 2019 im Rahmen der "David Lynch Complete Film Collection" auf Blu-ray Disc veröffentlicht.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.