News

Das sind die Top 10-Filme bei Netflix

Netflix hat eine Top 10-Liste der erfolgreichsten Filme bei dem Streaming-Dienst veröffentlicht. Die Zuschauer-Zahlen der erfolgreichsten Netflix-Eigenproduktionen bewegen sich im oberen zweistelligen Millionen-Bereich. Der bislang erfolgreichste Film von Netflix ist der Chris Hemsworth Action-Thriller "Tyler Rake: Extraction" mit 99 Millionen Zuschauern während Martin Scorseses teurer Prestige-Titel "The Irishman" 64 Millionen Zuschauer erreichte:

Tyler Rake: Extraction Bird Box Spenser Confidential 6 Underground Murder Mystery The Irishman Triple Frontier The Wrong Missy The Platform The Perfect Date

Netfflix hat sein Filmangebot in den letzten Jahren stark ausgebaut und gerade in den letzten Monaten angesichts geschlossener Kinos seinen Abonnenten eine breite Auswahl an exklusiven Filmen präsentieren können. Scott Stuber, Leiter des Film-Bereichs bei Netflix erklärte gegenüber Bloomberg das Ziel, alle zwei Wochen einen bedeutenden Film zu veröffentlichen, was je nach Vorlieben ein Action-Film wie "Tyler Rake: Extraction" oder auch eine Komödie wie "The Wrong Missy" sein könne.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.