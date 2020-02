News

Das sind die ersten "Filmmaker Mode"-Fernseher von Panasonic

Panasonic bringt in diesem Jahr die ersten Fernseher mit "Filmmaker Mode" auf den Markt. Der Filmmaker-Mode unterstützt Inhalte in HDR10+, HDR10, HLG sowie SDR und wird mit "Intelligent Sensing" kombiniert, welches mit Unterstützung von Sensoren die Darstellung an das Umgebungslicht anpasst. Der "Filmmaker Mode" wird erstmals bei den neuen Panasonic OLED Ultra HD-Fernsehern des Modelljahrs 2000 integriert, die im Mai und Juli jeweils mit 55 und 65 Zoll-Diagonale in den Handel kommen:

ab Mai:

TX-65HZW1004

TX-55HZW1004

ab Juli:

TX-65HZW2004

TX-55HZW2004

Beim "Filmmaker Mode" werden u.a. Voreinstellungen für das Bildformat, Farben und die Bildwiederholungsrate genutzt. Insbesondere Post-Processing-Funktionen wie die Zwischenbildberechnung, die die Darstellung von Filmen mit 24 Bildern pro Sekunde glättet, sollen auf diesem Wege einfach abgeschaltet werden können.

Weitere Details zu den neuen Panasonic OLED und LCD-Fernsehern für 2020 gibt es in unserem umfangreichen Special:

