News

"Das Mädchen Irma La Douce" erscheint auf Blu-ray Disc

Plaion Pictures veröffentlicht "Das Mädchen Irma La Douce" auf Blu-ray Disc. Die Billy Wilder-Komödie mit Jack Lemmon und Shirley MacLaine aus dem Jahr 1963 wird ab dem 30.01.2025 mit deutschem und englischem DTS HD MA 2.0-Ton als Blu-ray Disc-Mediabook erhältlich sein. Als Bonus-Material sind u.a. mehrere Dokus und ein Interview mit Billy Wilder geplant.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.