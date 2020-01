News

"Das Boot - Staffel 1" startet im ZDF

Das ZDF zeigt ab Freitag um 20.15 Uhr, die Free-TV-Premiere der Sky-Serie "Das Boot" an vier aufeinander folgenden Abenden in Doppelfolgen. Die weiteren Sendetermine sind Samstag, 4. Januar 2020, 22.00 Uhr, sowie Sonntag, 5., und Montag, 6. Januar 2020, jeweils 22.15 Uhr. Zeitgleich ist die Serie ab Freitag, 3. Januar 2020, in der ZDFmediathek zu sehen.

Ergänzend zu der Serie zeigt das ZDF am 3. und 5. Januar noch eine zweiteilige "ZDF History"-Dokumentation.

Die erste Staffel von "Das Boot" ist bereits auf Blu-ray Disc inklusive einem deutschen Dolby Atmos-Mix erhältlich.

