News

Thriller "Dangerous Animals" im Dezember auf Blu-ray Disc

Constantin Film veröffentlicht "Dangerous Animals" im Dezember auf Blu-ray Disc. Der Thriller mit Hassie Harrison und Jai Courtney über einen Killer, der seine Opfer bevorzugt an Haie verfüttert, erscheint am 05.12.2025 auf Blu-ray Disc. Die Blu-ray Disc wird mit deutschem und englischem DTS HD 5.1-Ton ausgestattet sein. Als Bonus-Material ist ein Making of-Featurette geplant.

Anzeige



Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.