DALI, NAD und Bluesound bei der "Stereoanlage" in Hamburg

DALI, NAD und Bluesound werden 2020 nicht auf den Norddeutschen HiFi-Tagen vertreten sein. Hintergrund ist unter anderem, dass keine ausreichend großen Räumlichkeiten im Holiday Inn zur Verfügung stehen, um die Marken angemessen zu präsentieren. Alternativ schlägt man am 01. und 02. Februar bei der "Stereoanlage" in Hamburg auf und präsentiert dort in familiärer Atmosphäre eine Auswahl aus allen drei Markensortimenten. Als besonderes Highlight gilt die Vorstellung der neuen DALI Rubicon 6 C. Ein Special mit allen relevanten Infos zu den neuen Aktivlautsprechern finden Sie hier.

Das Fachgeschäft für HiFi findet man in Hamburg-Wandsbek in der Hinschenfelder Strasse 22. Einen breiten Überblick über DALI-, NAD- und Bluesound-Produkte erhält man Samstag und Sonntag (01./02. Februar) von 10:00 bis 18:00 Uhr.

