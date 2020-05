News

"Crying Freeman - Uncut" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Turbine Medien veröffentlicht "Crying Freeman" in der Uncut-Fassung auf Ultra HD Blu-ray. Der lange Zeit indizierte Martial Arts-Klassiker von Christophe Gans aus dem Jahr 1995 erhielt auch ein HDR-Mastering und kommt voraussichtlich am 26.06.2020 inklusive deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Mix in den Handel.

Crying Freeman (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,35:1

Ton: Deutsch HD-DTS MA 5.1 & 2.0 Stereo, Englisch HD-DTS MA 5.1 & 2.0 Stereo

Untertitel: Deutsch, Deutsch für japanische Dialoge, Englisch, Englisch für japanische Dialoge

Extras:

Audiokommentar von Regisseur Christophe Gans - Retrospektive - Interviews mit Christophe Gans und Mark Dacascos - Interviews mit Christoph Gans zu Ursprung, Ausstattung und Storyboards - Zwei entfernte Szenen - Featurette über den Schnitt - Making-Of-Featurettes - Hinter den Kulissen - Promo-Featurettes - Teaser & Trailer

