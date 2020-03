News

Clint Eastwoods "Der Fall Richard Jewel" in 4K & Dolby Vision im Apple iTunes Store

Clint Eastwood bringt am 19.03.2020 seinen neuen Film "Der Fall Richard Jewel" in die deutschen Kinos. Das Drama über einen Wachmann, der 1996 beschuldigt wird, für einen Bombenanschlag in Atlanta verantwortlich zu sein, wird voraussichtlich ab dem August auch fürs Heimkino erhältlich sein. Amazon.de nennt derzeit den 06.08.2020 als VÖ-Termin für die Blu-ray Disc.

Eine Ultra HD Blu-ray wurde noch nicht angekündigt. Dafür ist der Film aber bereits im Apple iTunes Store in 4K inklusive Dolby Vision HDR vorbestellbar und dürfte dort auch noch etwas früher als die Blu-ray Disc erhältlich sein.

