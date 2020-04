News

"Chaos auf der Feuerwache" in 4K & Dolby Vision im Apple iTunes Store

Paramount veröffentlicht veröffentlicht "Chaos auf der Feuerwache" (Playing with Fire) vorzeitig online. Die Action-Komödie mit John Cena startete am 27.02.2020 in den deutschen Kinos und wird ab dem 09.04.2020 u.a. bei Amazon Prime Video und im Apple iTunes Store zum Kauf erhältlich sein. Apple bietet den Film auch in 4K und Dolby Vision an. Mit der Blu-ray Disc-Veröffentlichung dürfte erst ab Sommer zu rechnen sein.

