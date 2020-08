News

Chadwick Boseman ist tot: "Black Panther" & "21 Bridges"-Star wurde nur 42 Jahre alt

Der Schauspieler Chadwick Boseman ist tot. Bekannt wurde Boseman vor allem durch seine Rolle in Marvel-Filmen wie "Black Panther" als König T'Challah aus Wakanda. Boseman wurde bereits 2016 Darmkrebs diagnostiziert. Trotzdem drehte Boseman weiterhin Kinofilme und neben den Marvel MCU-Filmen stand Boseman u.a. in Filmen wie "Marshall" und "21 Bridges" im Mittelpunkt. Zuletzt war Boseman in Spike Lees Vietnam-Drama "Da 5 Bloods" bei Netflix zu sehen. Chadwick Boseman wurde 42 Jahre alt.

