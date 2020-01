News

CES: Samsungs "The Sero" QLED TV mit vertikalem 9:16-Display kommt nach Deutschland

Samsung will seinen "The Sero"-Fernseher 2020 nach Südkorea auch im Rest der Welt verkaufen. Dabei handelt es sich zum einen QLED-Fernseher mit 43 Zoll-Diagonale, dessen Display drehbar ist und somit auch Social Media-Inhalte im 9:16-Format darstellen kann. Daneben lässt sich der Sero aber auch mit horizontalem Display als klassischer Fernseher nutzen. Nach dem "The Frame" und "The Serif" ist der "The Sero" der dritte Design-Fernseher von Samsung. In Südkorea wird das Gerät bereits seit Mai 2019 für ca. 1400 EUR verkauft. Ein konkreter Starttermin und Preis für den deutschen Markt wurden noch nicht genannt.

