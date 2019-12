News

CES: Samsung zeigt Pressekonferenz live

Samsung überträgt seine Pressekonferenz von der CES 2020 live im Internet. Die Keynote unter dem Motto "Age of Experience" startet am 06.01.2020 um 18:30 Uhr Ortszeit in Las Vegas und findet somit hierzulande um 03:30 Uhr in der Frühe statt. Die Übertragung erfolgt u.a. über den Samsung Newsroom unter https://news.samsung.com/global und soll sich um die Veränderungen durch AI, Hochleistungs-Chipsätze und 5G drehen. Konkrete neue Samsung-Produkte wurden noch nicht genannt.

