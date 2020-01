News

CES: Samsung stellt Galaxy S10 Lite und Note10 Lite vor

Samsung erweitert seine Galaxy Smartphone-Reihe um das S10 Lite und Note10 Lite. Diese bieten im Vergleich zu den großen Flagschiffen eine leicht reduzierte Ausstattung zum günstigen Preis. Beide Handys werden im ersten Quartal 2020 in den Handel kommen. Das Samsung Galaxy S10 Lite wird in den Farbvarianten „Prism White“, „Prism Black“ und „Prism Blue“ für 649 EUR angeboten und das Samsung Galaxy Note10 Lite gibt es in „Aura Glow“, „Aura Black“ und „Aura Red“ für 599 EUR.

Samsung-Smartphones bei Amazon.de

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.