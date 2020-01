News

CES: Neue Philips Hue Play HDMI Sync Box-Funktionen und Outdoor-Leuchten

Signify hat auf der CES in Las Vegas neue Steuerungsmöglichkeiten für die Philips Hue Play HDMI Sync Box vorgestellt. Neben der Option das Gerät mit Infrarot-TV-Fernbedienungen zu steuern kann man nun via Amazon Alexa, Google Assistant oder Apple Siri per Sprachbefehl die Philips Hue Play HDMI Sync Box und die Synchronisation der Philips Hue Beleuchtung mit dem TV-Gerät für Surround-Beleuchtung starten. Um die neue Funktion zu erhalten, muss die Sync Box über die Hue Sync App aktualisiert werden. Die Sprachbefehle für alle drei Assistenten umfassen: Sync Box ein- und ausschalten, Lichteinstellungen ändern und zwischen HDMI-Geräten umschalten.

Mit einer vorhandenen IR-Fernbedienung kann man die Box ebenfalls ein- und ausschalten und zwischen den HDMI-Eingängen wechseln. Über die App kann man die Box so programmieren, dass sie auf jede Taste der normalen TV-Fernbedienung reagiert oder per Universal-Fernbedienung zwischen mehreren Geräten wechseln kann.

Abseits der Philips Hue Play HDMI Sync Box präsentiert Signify auch eine neue Outdoor-Produktreihe mit intelligenten Wandleuchten, Wegeleuchten und Niedervolt-Leuchten. Alle bieten 16 Millionen mögliche Farben und 50.000 Täne warm- bis kaltweißem Licht. Highlight der neuen Leuchten sind die Modelle "Appear" und "Resonate", die starke und gerichtete Lichteffekte ermöglichen.

Verfügbarkeit und Preise der neuen Updates und Produkte:

Die Sprachsteuerungsfunktion für die Philips Hue Play HDMI Sync Box und die Bedienung über Infrarot-TV-Fernbedienungen werden ab dem Frühjahr 2020 in einem Update verfügbar sein, das über die Hue Sync App installiert werden kann.

Die neuesten Ergänzungen der Philips Hue Outdoor-Reihe sind wie folgt erhältlich:

Erhältlich in Europa ab Ende Januar 2020:

Philips Hue Appear Wandleuchte (EUR 139,99)

Philips Hue Attract Wandleuchte (EUR 149,99)

Philips Hue Lily XL Spot Niedervolt (EUR 139,99)

Philips Hue Resonate Wandleuchte (EUR 139,99 Schwarz/ EUR 139,99 Edelstahl)

Philips Hue Daylo Wandleuchte (EUR 114,99 Schwarz/ EUR 119,99 Edelstahl)

Philips Hue Impress Wandleuchte Niedervolt (EUR 129,99)

Philips Hue Kabel + T-Stück (EUR 17,99)

Erhältlich in Europa ab Ende April 2020:

Philips Hue Nyro Wandleuchte (EUR 119,99)

Philips Hue Nyro Sockelleuchte (EUR 149,99)

Philips Hue 100-W-Netzteil (EUR 59,99)

Philips Hue 40-W-Netzteil (EUR 39,99)

