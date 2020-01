News

CES: Neue 8K & 4K QLED TVs von TCL

TCL kündigt auf der CES neue QLED-Fernseher mit 8K und 4K-Auflösung an. Bei den Top-Modellen ist neben Dolby Vision und Dolby Atmos auch IMAX Enhanced-Unterstützung und ein Audio-System von Onkyo an Bord. Der Verkaufsstart der neuen TCL-Fernseher ist in Europa für das 2. Quartal 2020 geplant:

TCL QLED TV 8K X915



75 und 65 Zoll

- 8K

- Local Dimming

- Dolby Vision und Dolby Atmos

- IMAX Enhanced

- Onkyo Audiosystem

- Fernfeld-Sprachsteuerung

- Android OS

TCL QLED TV C815 & C715

C815 (75, 65 und 55 Zoll)

- Dolby Vision und Dolby Atmos

- HDR 10+

- Onkyo Audiosystem

- Fernfeld-Sprachsteuerung

- Android OS

C715 (65, 55 und 50 Zoll)

- Dolby Vision und Dolby Atmos

- HDR 10+

- Fernfeld-Sprachsteuerung

- Android OS

