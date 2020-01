News

CES: LG stellt ersten 48 Zoll OLED TV vor

LG Display stellt auf der CES 2020 das erste OLED TV-Display mit 48 Zoll-Bilddiagonale vor. Damit wird das Angebot an Bildgrößen für OLED-Fernseher von 55, 65, 77 und 88 Zoll um eine kompaktere Variante erweitert. Es handelt sich bislang nur um eine Ankündigung von LG Display. In welche TV-Geräte LG das neue 48 Zoll-Display integrieren wird und ob dieses auch bereits in diesem Jahr von anderen TV-Herstellern, die OLED-Panels von LG nutzen, nutzen können, ist noch nicht bekannt.

Zu den weiteren CES-Highlights von LG gehören 88 und 77 Zoll OLEDs mit ins Display integriertem Sound-System sowie eine neue Variante des aufrollbaren Displays mit 65 Zoll-Diagonale, welches von der Decke heruntergefahren wird.

