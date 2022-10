News

"Casablanca" erscheint als 4K Ultra HD Blu-ray Jubiläums-Edition

Warner veröffentlicht "Casablanca" im November auf Ultra HD Blu-ray.

Der Filmklassiker aus dem Jahr 1943 mit Humphrey Bogart und Ingrid Bergman erscheint in der 4K-Erstauflage als Jubiläums-Edition mit 32-seitigem Booklet, doppelseitigem Poster und weiteren Sammlerstücken. Erste Händler-Informationen hatten noch ein Steelbook in Aussicht gestellt. Doch die "Ultimate Collector's Edition" enthält die Ultra HD Blu-ray in Standard-Verpackung.

Die Ultra HD Blu-ray wird im 1,37:1-Format mit HDR-Mastering präsentiert und enthält als Bonus-Material zwei Audio-Kommentare und eine Einführung von Lauren Bacall sowie auf Blu-ray Disc bereits bei früheren Veröffentlichungen genutzte Specials.

Die "Casablanca" Ultra HD Blu-ray soll ab dem 17.11.2022 im Handel erhältlich sein.

Anzeige

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.