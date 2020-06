News

"Capone" im August auf Blu-ray Disc

Leonine veröffentlicht im August "Capone" auf Blu-ray Disc. Das Crime-Drama von "Fantastic Four"-Regisseur Josh Trank mit Tom Hardy in der Rolle des alternden Al Capone kommt am 28.08.2020 in den Handel. Im Kino war der Film nicht zu sehen.

