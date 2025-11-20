News

Canton Black Weekend 2025 mit bis zu 30% Rabatt

Bildquelle: Canton

Rabatt-Aktionen sind bei Canton alles andere als an der Tagesordnung. Zum Black Friday werden wir vom Traditionshersteller aus dem Taunus aber nicht enttäuscht: Pünktlich startet das Black Weekend bei Canton und im Zeitraum vom 28. November bis zum 01. Dezember kann man über vier Tage hinweg auf das Online-Exklusiv-Sortiment bis zu 30% Preisvorteil ergattern.

Einen Rabatt-Code gibt es nicht. Die Produkte werden automatisch ab dem 28.11. um 00:00 Uhr mit dem rabattierten Preis auf der Website angezeigt.

