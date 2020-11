News

Canton Black Deal mit 11% Rabatt

Canton wird auch in diesem Jahr am 27.11.2020 wieder den "Canton Black Deal" im eigenen Onlineshop auf www.canton.de veranstalten. Mit dem Deal gibt es für Käufe auf der Canton-Website am 27.11. insgesamt 11% Rabatt - ausschließlich auf das Online Exklusiv Sortiment und die Artikel im Fanshop. Dazu gehören u.a. Lautsprecher, Subwoofer und komplette Heimkino-Sets. Der Rabatt wird an dem Tag automatisch bei allen Produkten der beiden Kategorien abgezogen:

www.canton.de

