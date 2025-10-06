News

Cambridge Audio Melomania A100 zum Sonderpreis bei den Amazon Prime Deal Days

Bildquelle: Cambridge Audio

Im Rahmen der Amazon Prime Deal Days vom 07. bis 08. Oktober gibt es die Melomania A100 von Cambridge Audio zum Sonderpreis von 114,99 Euro auf Amazon. Die True Wireless In-Ear-Kopfhörer mit Class A/B-Verstärkung und knapp 40 Stunden Akkulaufzeit haben uns im Test mit exzellenter Klangperformance, praktischer und intuitiv bedienbarer App-Steuerung und sehr guter adaptiver aktiver Geräuschunterdrückung überzeugt.

