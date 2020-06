News

Buchardt Audio stellt neues aktives Lautsprecherkonzept mit hoher Flexibilität vor

Bei www.hifipilot.de steht die neue A700 von Buchardt Audio in den Startlöchern. Das neue Lautsprecherkonzept soll eine bisher nicht dagewesene Flexibilität bieten und sich dank technologischer Hilfsmittel komplett an den Raum und die individuellen Anforderungen anpassen. Er kann sowohl als Stereo-System als auch in Heimkinos zum Einsatz kommen, verfügt über insgesamt vier Endstufen und einer Gesamtausgangsleistung von satten 600 Watt. Darüber hinaus ist die A700 WiSa-zertifiziert und unterstützt die drahtlose Übertragung von jedem WiSa-Sender mit einer Auflösung von bis zu 96 kHz/24-Bit.

In einem separaten Special werden wir den Neuzugang von Buchardt Audio ausführlich beschreiben, bis dahin kann man sich bei HiFiPilot genauer informieren und die A700 direkt vorbestellen. Early adopter können die A700 für 5.500 Euro statt 6.000 Euro ergattern - in Kombination mit dem Buchardt Audio Hub ist der Rabatt mit 950 Euro sogar noch höher. Die Auslieferung erfolgt im September.

