"Bruce Dickinson: The Mandrake Project" erscheint im März auf CD & LP

Bruce Dickinson veröffentlicht am 01.03.2024 sein neues Solo-Album "The Mandrake Project" auf CD und LP. Das siebte Album des Iron Maiden-Sängers wird als einfache CD, "Super Deluxe Bookpack" inklusive illustrierten Begleit-Buch sowie als Doppel-LP mit zwei 180 Gramm-Schallplatten veröffentlicht. Außerdem erscheint eine "Blue Vinyl"-Edition bei jpc.de. Die erste Single "Afterglow of Ragnarok" wurde bereits vorab als limitierte 7" Single mit Comicbuch veröffentlicht.

Tracklist

Afterglow Of Ragnarok Many Doors To Hell Rain On The Graves Resurrection Men Fingers In The Wounds Eternity Has Failed Mistress Of Mercy Face In The Mirror Shadow Of The Gods Sonata (Immortal Beloved)

