"Boyz N' the Hood" mit mit englischem Dolby Atmos-Mix auf 4K Ultra HD Blu-ray

Sony veröffentlicht im März John Singletons "Boyz N' the Hood" aus dem Jahr 1991 auf Ultra HD Blu-ray. Während man sich bei der deutschen Sprachfassung mit Dolby Digital 5.1 begnügen muss wird die englische Originalfassung mit Dolby Atmos-Sound präsentiert. Die in Deutschland am 12.03.2020 erscheinende Ultra HD Blu-ray verfügt über keine zusätzliche Blu-ray Disc. Bei Amazon wird aber bereits die schon etwas früher erscheinende UK-Version inklusive Blu-ray Disc angeboten.

Boyz N' the Hood (4K Ultra HD Blu-ray)

Bildformat: 1,85:1

Tonformat: Dolby Atmos (Englisch), Dolby Digital 5.1 (Deutsch)

Sprache: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

Hommage an John Singleton

Kino-Pressekonferenz

Einblick hinter die Kulissen

Kinotrailer

