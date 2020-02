News

"Botschafter der Angst" erstmals uncut auf Blu-ray Disc

Koch Media veröffentlicht "Botschafter der Angst" (The Manchurian Candidate) im Februar als Collector's Edition inklusive Blu-ray Disc und 2 DVDs. Der John Frankenheimer-Klassiker aus dem Jahr 1962 mit Frank Sinatra kommt am 27.02.2020 in den Handel und enthält erstmals die ungeschnittene Fassung des Films auf Blu-ray Disc. Zum Bonus-Material gehören mehrere Audio-Kommentare, Featurettes und Interviews.

