"Boris Blank: Resonance" mit Dolby Atmos & Auro-3D auf Blu-ray Disc, CD & LP

Boris Blank (Yello) veröffentlicht am 16.02.2024 sein neues Solo-Album "Resonance" als Pure Audio Blu-ray, CD und Doppel-LP. Die insgesamt zwölf Titel sind aus einer Auftragsarbeit für das Thermalbad FORTYSEVEN bei Zürich entstanden. Die Blu-ray Disc/CD-Edition enthält das gesamte Album in Hi-Res Stereo (48 kHz/24 bit), Dolby Atmos (48 kHz/24 bit) und Auro-3D 11.1 / 7.1.4 (48 kHz/24 bit) sowie 5 Bonus-Videos und ein 24-seitiges Booklet.

Für den 3D-Sound kam das von Stefan Bock und Stefan Zaradic von der Münchner Firma IAN Records zusammen mit dem Fraunhofer-Institut entwickelte „SpatialSound Wave“-System zum Einsatz.

Tracklist

Pure Audio Blu-ray

01 Vertigo Heroes (Part I)

02 Resonance

03 Ninive

04 Time Bridges

05 Defying Gravity

06 Angel Base

07 Elements of Life

08 Respiro di Mare

09 Najade

10 North of Eden

11 Vertigo Heroes (Part II)

12 Mirage

13 Vertigo Heroes (Part I) - Video

14 Resonance - Video

15 Defying Gravity - Video

16 Angel Base - Video

17 Elements of Life - Video

CD

