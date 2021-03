News

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

Boomster Go für nur 79,99 EUR bei Lautsprecher Teufel

Auch in dieser Woche gibt es bei Lautsprecher Teufel weiterhin die "Sound der dich bewegt" Aktion, mit vielen Angeboten aus dem kompletten Sortiment. Von Heimkino-Systemen, Soundbars, Stereo-Lautsprechern bis zu Kopfhörern und Bluetooth-Boxen sind reduzierte Geräte aus der gesamten Bandbreite des Teufel-Sortiments dabei. So gibt es z.B. den Boomster Go für 79,99 EUR anstatt 99,99 EUR:

www.teufel.de/sales