"Blumhouse's Fantasy Island - Unrated Cut" jetzt in 4K & HDR bei Amazon Prime Video & Apple iTunes

Sony bietet "Blumhouse's Fantasy Island" jetzt bereits als "Unrated Cut" in 4K mit HDR bei Amazon Prime Video und im Apple iTunes Store an. Bei Apple gibt es den Film auch inklusive Dolby Vision. Die Blu-ray Disc - ebenfalls inklusive "Unrated Cut" - kommt am 01.10.2020 in den Handel. Dann startet auch der "On Demand"-Verleih bei den Online-Anbietern. Eine Ultra HD Blu-ray ist nicht geplant.

Blumhouse's Fantasy Island (Blu-ray Disc)

Bild: 2,39:1

Ton: Deutsch, Englisch (DTS HD MA 5.1)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Extras:

6 geschnittene Szenen mit Kommentar von Regisseur Jeff Wadlow

Audiokommentar mit Regisseur Jeff Wadlow und Besetzung

