News

Blumhouse-Thriller "Du hättest gehen sollen" im Oktober auf Blu-ray Disc

Universal veröffentlicht "Du hättest gehen sollen" (You Should Have Left) am 29.10.2020 auf Blu-ray Disc. Eine Ultra HD Blu-ray ist nicht geplant.

Die Verfilmung des Daniel Kehlmann-Romans mit Kevin Bacon und Amanda Seyfried wird in den USA bereits seit dem 19.06.2020 zum Verleih auf digitalen Plattformen angeboten. Eine vorzeitige digitale Veröffentlichung dürfte auch hierzulande wahrscheinlich werden. Ein genauer Termin wurde aber bislang noch nicht angekündigt.

Du hättest gehen sollen (Blu-ray Disc)

Bild: 1,85:1

Ton:

Englisch: DTS-HD Master Audio 5.1

Deutsch, Französisch, Japanisch: DTS Digital Surround 5.1

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.