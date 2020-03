News

"Bloodshot" bereits nächste Woche in 4K bei Apple iTunes & Amazon Prime Video

Sony zieht die Heimkino-Veröffentlichung von "Bloodshot" um mehrere Monate vor. Bereits rund drei Wochen nach dem deutschen Kinostart wird die Comic-Verfilmung mit Vin Diesel auf digitalen Plattformen wie dem Apple iTunes Store und Amazon Prime Video zum Kauf erhältlich sein. Beide Anbieter bieten "Bloodshot" auch in 4K für jeweils 16,99 EUR zur Vorbestellung an.

Der Coronavirus hat eine normale Kino-Auswertung von "Bloodshot" unmöglich gemacht und nicht nur in Deutschland sondern auch in den USA, wo der Film erst am 13.03. startete, wurden bereits zahlreiche Kinos geschlossen.

Bislang war mit der Veröffentlichung auf Blu-ray Disc, 4K Ultra HD Blu-ray und DVD ab Ende Juli zu rechnen. Ob es dabei bleibt, ist noch offen.

Während viele Filme immer noch auf Basis von hochskalierten 2K Digital Intermediates veröffentlicht werden, soll es für "Bloodshot" laut IMDB ein 4K Digital Intermediate geben. Gedreht wurde der Film mit Vin Diesel mit 8K-Kameras vom Typ Panavision Millenium DXL2, die im 2,40:1-Format sogar High Frame-Rate-Aufnahmen bis zu 75 fps in 8K-Auflösung ermöglichen.

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.