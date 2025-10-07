News
"Blitz Deals" als Amazon Prime Deal Days-Alternative bei Media Markt & SATURN
07.10.2025 (Anzeigen / Angebote / Aktionen)
Media Markt und SATURN reagieren auf die Amazon Prime Deal Days mit einer eigenen Aktion und präsentieren bis zum Mittwoch die "Blitz Deals":
- "Blitz Deals" bei MediaMarkt.de (bis 08.10.)
- "Blitz Deals" bei SATURN.de (bis 08.10.)
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.