News
"Black Ritual" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray & Blu-ray Disc
29.10.2024 (Karsten Serck)
Lighthouse Home Entertainment veröffentlicht "Black Ritual" (From Black) auf Ultra HD Blu-ray und Blu-ray Disc. Der Horror-Thriller wird ab dem 28.02.2025 mit deutschem und englischem DTS HD MA 5.1-Ton als Ultra HD Blu-ray-Mediabook erhältlich sein. Die Blu-ray Disc erscheint einzeln bereits am 24.01.2025.
Anzeige
Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.