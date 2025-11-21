News
Black Friday Preise bei Cayin
21.11.2025 (Philipp Kind)
Bildquelle: Cayin
Auch Cayin bietet im Rahmen des Black Friday günstigere Preise und konzentriert sich dabei auf den Mobilbereich. Der Cayin RU9 ist ein Hi-Res-D/A-Wandler mit Verstärker für alle kabelgebundenen Kopfhörer für Röhrensound am Smartphone, Tablet oder Laptop. Der Cayin N3 Ultra kommt mit integriertem Speicher und Touch-Bedienung daher, auch hier sind eine hochwertige Röhrenverstärkerstufe und leistungsfähige Kopfhörerausgänge verbaut. Der RU7 ist die kompakte, günstige Alternative mit Transistorverstärkung.
- Cayin RU7 für 298 Euro statt 349 Euro
- Cayin RU9 für 548 Euro statt 598 Euro
- Cayin N3Ultra für 548 Euro statt 649 Euro
