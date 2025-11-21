News

Black Friday Preise bei Cayin

Bildquelle: Cayin

Auch Cayin bietet im Rahmen des Black Friday günstigere Preise und konzentriert sich dabei auf den Mobilbereich. Der Cayin RU9 ist ein Hi-Res-D/A-Wandler mit Verstärker für alle kabelgebundenen Kopfhörer für Röhrensound am Smartphone, Tablet oder Laptop. Der Cayin N3 Ultra kommt mit integriertem Speicher und Touch-Bedienung daher, auch hier sind eine hochwertige Röhrenverstärkerstufe und leistungsfähige Kopfhörerausgänge verbaut. Der RU7 ist die kompakte, günstige Alternative mit Transistorverstärkung.

