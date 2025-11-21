News
"Black-Friday"-Deals mit bis zu 51% Rabatt bei Lautsprecher Teufel
21.11.2025 (Sven Wunderlich)
Bei Lautsprecher Teufel gibt es die "Black Friday Deals", mit Rabatten von bis zu 51 Prozent auf das komplette Portfolio. Wer sich schnell entscheidet, für den übernimmt Teufel sogar die Versandkosten. Hier ein kleiner Anzug von den Angeboten:
- Teufel One M für 279,99 EUR
- Teufel STEREO L für 999,99 EUR
- REAL BLUE PRO für 229,99 EUR
- AIRY TWS PRO für 129,99 EUR
- ROCKSTER NEO für 699,99 EUR
- CINEBAR ULTIMA für 499,99 EUR
- THEATER 500 Surround + DENON X3800H für Dolby Atmos "5.1.2" für 2.699,99 EUR
Alles Angebote gibt es hier: teufel.de/black-friday
