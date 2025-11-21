News
Black Friday Angebote von Cambridge Audio
21.11.2025 (Philipp Kind)
Bildquelle: Cambridge Audio
Bei Cambridge Audio sind im Rahmen der Black Friday Wochen die beiden Kopfhörer Melomania A100 und Melomania P100SE zu günstigen Preisen verfügbar. Die Bluetooth-Kopfhörer mit klassischem Analogverstärker liefern einen harmonischen, nachdrücklichen Sound mit feiner Auflösung und überzeugen mit hoher Akkulaufzeit.
- Cambridge Audio Melomania A100 für 99 Euro statt 139 Euro
- Cambridge Audio Melomania P100SE für 229 Euro statt 279 Euro
Alle Infos zum Melomania A100 findet man in unserem Test:
