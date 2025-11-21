News

Black Friday Angebote von Cambridge Audio

Bildquelle: Cambridge Audio

Bei Cambridge Audio sind im Rahmen der Black Friday Wochen die beiden Kopfhörer Melomania A100 und Melomania P100SE zu günstigen Preisen verfügbar. Die Bluetooth-Kopfhörer mit klassischem Analogverstärker liefern einen harmonischen, nachdrücklichen Sound mit feiner Auflösung und überzeugen mit hoher Akkulaufzeit.

Alle Infos zum Melomania A100 findet man in unserem Test:

