News

Werbung - Für Käufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, JPC, Disney+, Sky & Apple iTunes erhalten wir Provisionen über Affilliate-Links. Preise & Verfügbarkeit unter Vorbehalt.

Bis zu 1.000 Euro Cashback für Philips Ambilight TVs

Bildquelle: Philips

Anlässlich der in wenigen Wochen startenden Fußball-EM gibt es beim Kauf eines Philips TV in den nächsten Wochen Cashback in Höhe von bis zu 1.000 Euro. Die Aktion läuft vom 17. Mai bis zum 13. Juni 2021. Zu den Aktionsgeräten zählt z.B. auch der von uns getestete Philips OLED+ 935.

Alle teilnehmenden Fernseher und Händler findet man hier: www.philips.de/tv-zeigedeinefarben.

Beim Kauf in einem Ladengeschäft erhält man zusätzlich zwei Base Caps mit wechselbaren Flaggen. Auch mit dem Philips Ambilight TV selbst kann man Flagge zeigen. Mit der Funktion "Flagge folgen" erstrahlt die Wand hinter dem Fernseher z.B. in Schwarz-Rot-Gold - oder in jeder anderen Landesfarbe.