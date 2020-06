News

"Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn" mit deutschem Dolby Atmos-Mix auf Blu-ray Disc & 4K Ultra HD Blu-ray

Warner veröffentlicht "Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn" am 09.07.2020 auf Blu-ray Disc und 4K Ultra HD Blu-ray. Jetzt hat Warner auch die Details zur Ausstattung der Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray bekannt gegeben.

Sowohl die Blu-ray Disc als auch die Ultra HD Blu-ray werden mit einem deutschen und englischen Dolby Atmos-Mix ausgestattet sein. Der deutsche Ton nutzt dabei einen Dolby TrueHD Core, den es für die englische Originalfassung nur auf der Ultra HD Blu-ray gibt während der O-Ton auf Blu-ray Disc Dolby Digital Plus mit Dolby Atmos verwendet.

Die Ultra HD Blu-ray bietet als Bonus-Material neben derschiedenen Making of-Featurettes auch einen "Birds Eye View Mode" und wird laut US-Informationen mit Dolby Vision und HDR10+ ausgestattet sein.

Bei iTunes ist "Birds of Prey" bereits seit April in 4K inklusive Dolby Vision und Dolby Atmos erhältlich.

Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn (Blu-ray Disc)

Bild: 2,39:1

Ton: Englisch (Dolby Atmos / Dolby Digital Plus), Deutsch (Dolby Atmos / Dolby TrueHD)

Untertitel: Deutsch, Englisch

Extras:

Aus der Vogelperspektive: Dieser erfrischende Blick auf den Film ist voller cooler Looks, Fun Facts und Easter Eggs à la Harley, präsentiert im auf die Birds fokussierten Style.

Verpatzte Szenen

Birds of Prey: Harleys kongeniale Partnerinnen: Wie die Birds zum Leben erwachten

Zurechnungsfähigkeit ist so was von out: Alles rund um Fashion

Crazy Nerds: Triff Bruce, die Hyäne

Gothams düstere Seite: Die ungeschminkte Wahrheit über Produktionsdesign

Romanesque: Wer ist Black Mask?

Roller Derby Harley

Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn (4K Ultra HD Blu-ray)

Bild: 2,39:1

Ton: Englisch, Deutsch (Dolby Atmos / Dolby TrueHD)

Untertitel: Deutsch, Englisch

