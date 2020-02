News

"Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn" erscheint auf 4K Ultra HD Blu-ray

Warner veröffentlicht "Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn" voraussichtlich im Frühsommer auf Blu-ray Disc und Ultra HD Blu-ray. Der "Suicide Squad" Spin Off mit Margit Robbie läuft seit dem 06.02. in den deutschen Kinos.

Gedreht wurde das DC-Abenteuer zwar "nur" mit 3.4k-Auflösung. Dafür soll es laut IMDB aber wenigstens ein 4K Digital Intermediate geben, so dass zumindest etwas mehr Auflösung als bei den typischen 2K Digital Intermediates geboten wird.

Mit der Veröffentlichung in den Disc-Formaten ist ab Ende Juni/Anfang Juli zu rechnen während der Film auf digitalen Plattformen bereits etwas früher erhältlich sein dürfte. Apple bietet bereits die 4K-Version zur Vorbestellung an.

Informationen zu Sondereditionen wie Steelbooks liegen noch nicht vor.

