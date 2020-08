News

"Bill & Ted's verrückte Reise in die Zukunft" in 4K bei Apple iTunes

Wenn StudioCanal "Bill & Ted's verrückte Reise durch die Zeit" (Bill & Ted’s Excellent Adventure) am 03.09.2020 als limitierte Steelbook-Edition auf Ultra HD Blu-ray veröffentlicht, erhalten Käufer in dem Doppel-Set auch die Fortsetzung "Bill & Ted's verrückte Reise in die Zukunft" - allerdings nur auf Blu-ray Disc.

Die Komödie mit Alex Winter & Keanu Reeves ist aber zumindest im Apple iTunes Store auch in einer 4K-Version erhältlich. Laut Angaben von Apple gibt es zwar kein zusätzliches HDR aber immerhin die höhere Auflösung im Vergleich zur Blu-ray Disc.

"Bill & Ted's verrückte Reise durch die Zeit" wurde zuletzt von Koch Media im August auch einzeln auf Blu-ray Disc veröffentlicht. Eine Ultra HD Blu-ray wurde aber noch nicht angekündigt.

Der dritte Teil "Bill & Ted 3: Face the Music" ist in den USA bereits im Kino gestartet und auch "On Demand" erhältlich. Der deutsche Starttermin ist noch offen.

alternativ:

Anzeige

Für Einkäufe bei Amazon.de, Media Markt, SATURN, Disney+, Sky und im Apple iTunes Store erhalten wir Werbeprovisionen über Affilliate-Links auf unserer Seite.