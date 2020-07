News

"Bill & Ted's verrückte Reise durch die Zeit" im September auf 4K Ultra HD Blu-ray

StudioCanal veröffenlicht "Bill & Ted's verrückte Reise durch die Zeit" (Bill & Ted’s Excellent Adventure) im September als limitierte Steelbook-Edition auf Ultra HD Blu-ray. Die restaurierte Version des Comedy-Klassikers mit Alex Winter & Keanu Reeves kommt am 03.09.2020 in den Handel. Parallel dazu erscheint auch eine 4K-remasterte Blu-ray Disc-Edition.

Beide Editionen enthalten auch die Fortsetzung "Bill & Ted's verrückte Reise in die Zukunft" auf Blu-ray Disc. Dieser ist nicht als Ultra HD Blu-ray geplant.

Der dritte Teil "Bill & Ted 3: Face the Music" soll am 14.08.2020 in den US-Kinos starten. Der deutsche Starttermin ist noch offen.

Bill & Ted's verrückte Reise durch die Zeit [4K Ultra HD Blu-ray / Blu-ray]

Bild: 2,35:1 (Ultra HD Blu-ray mit HDR10 & Dolby Vision)

Ton: Deutsch, Englisch (DTS HD MA 2.0)

Untertitel: Deutsch, Englisch u.a.

Bill & Ted's verrückte Reise in die Zukunft [Blu-ray]

Bild: 1,85:1

Ton: Deutsch, Englisch (DTS HD MA Stereo/5.1)

Untertitel: -

Extras:

Audiokommentar mit Alex Winter und Scott Kroopf, Audiokommentar mit Chris Matheson und Ed Solomon, Bill & Teds Slang, Luftgitarren-Tutorial mit Bjorn Turoque, Radio Spots, Bildergalerie, Interview mit Steve Vai, Bill & Ted - Die Zeichentrickserie (1 Episode), Das Drehbuch, Time flies when you are having fun - Making of Dokumentation, Die echten Bill & Ted: Chris & Ed, Die historischen Charaktere, Dokumentation „Bill & Ted Go to Hell“, Bildergalerie, Teaser und Trailer

